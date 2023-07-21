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    Театр Бориса Эйфмана покажет на гастролях в Большом театре четыре спектакля по произведениям русской классической литературы

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    Театр балета Бориса Эйфмана представит на сцене Большого театра тетралогию по шедеврам русской классической литературы. Гастрольную программу «Иное пространство слова» в Москве покажут с 25 по 30 июля.

    Гастроли состоятся в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Московские зрители увидят спектакли на музыку Чайковского, Рахманинова, Мусоргского. Все спектакли объединяет то, что они поставлены по произведениям русской классики: «Чайка. Балетная история», «Евгений Онегин», «По ту сторону греха» и «Анна Каренина».

    Фото: пресс-служба Театра балета Бориса Эйфмана
    Фото: пресс-служба Театра балета Бориса Эйфмана
    Фото: пресс-служба Театра балета Бориса Эйфмана
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    Первой на сцене представят пластическую интерпретацию пьесы Чехова — это последняя на данный момент премьера театра, затем покажут «Евгения Онегина», а 28 июля столичные зрители первый раз с 2017 года смогут увидеть балет «По ту сторону греха» — постановку по мотивам «Братьев Карамазовых» Достоевского. 29 и 30 июля на сцене Большого — «Анна Каренина». В последний день спектакль покажут два раза.

    Гастроли пройдут при поддержке ВТБ. «Гастрольный тур представляет собой синтез танца, музыки и литературы, — прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ. — Такие постановки позволяют зрителю усилить и, возможно, даже изменить впечатление о литературном произведении, увидев его через призму музыки и хореографии. Авторский подход Бориса Эйфмана уникален и всегда раскрывает новые грани танцевального искусства».

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