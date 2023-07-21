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    Голову сломаете: только круглый отличник решит эти 10 задач на логику и математику

    Никакие учебники вам не помогут — только внимательность и острый ум

    1711
    5 комментариев
    Проверим, кто бездельничал на уроках математики!
    Проверим, кто бездельничал на уроках математики!Фото: Александр Подопригора / 161.RU
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    Если вы думали, что школьные знания вам никогда не пригодятся, то этот тест изменит ваше мнение. Впрочем, одних только вынесенных из кабинета математики пятерок (а двоек тем более) вам точно будет недостаточно. Здесь придется поломать голову, включить логику, внимательность, рассудительность — в общем, всё то, чего вы должны были понабраться, когда вышли из школьных стен во взрослую (это по ситуации) жизнь. Ну что, готовы проверить себя?

    Поставьте число вместо вопросительного знака:

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    Поставьте число вместо вопросительного знака:
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    Голову сломаете: только круглый отличник решит эти 10 задач на логику и математику

    Кажется, вам надо немного потренироваться

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Голову сломаете: только круглый отличник решит эти 10 задач на логику и математику

    Что-то вы смогли посчитать, уже неплохо!

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    Голову сломаете: только круглый отличник решит эти 10 задач на логику и математику

    Очень хороший результат, поздравляем!

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    Голову сломаете: только круглый отличник решит эти 10 задач на логику и математику

    Вы часом не выигрывали олимпиады по логике и математике?

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    Проверим, кто бездельничал на уроках математики!
    Проверим, кто бездельничал на уроках математики!Фото: Александр Подопригора / 161.RU

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    Комментарии 5

    triton197721 Июл 2023 в 20:29
    C возрастом уже порядком сложные задачки, даже пробовать не стал, что бы не поделиться "арифметическим позором")) Другой вопрос что при нынешних темпах ИИ и его форм и детям учиться считать в относительно скором времени не будет нужно - разве что в порядке "ученой декорации", так все арифмитическое и не только за людей будут делать "умные машины"))
    +2−0
    Гость21 Июл 2023 в 20:16
    силуанов впердед!
    +1−0
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