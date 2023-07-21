Голову сломаете: только круглый отличник решит эти 10 задач на логику и математику

Если вы думали, что школьные знания вам никогда не пригодятся, то этот тест изменит ваше мнение. Впрочем, одних только вынесенных из кабинета математики пятерок (а двоек тем более) вам точно будет недостаточно. Здесь придется поломать голову, включить логику, внимательность, рассудительность — в общем, всё то, чего вы должны были понабраться, когда вышли из школьных стен во взрослую (это по ситуации) жизнь. Ну что, готовы проверить себя?