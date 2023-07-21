Если вы думали, что школьные знания вам никогда не пригодятся, то этот тест изменит ваше мнение. Впрочем, одних только вынесенных из кабинета математики пятерок (а двоек тем более) вам точно будет недостаточно. Здесь придется поломать голову, включить логику, внимательность, рассудительность — в общем, всё то, чего вы должны были понабраться, когда вышли из школьных стен во взрослую (это по ситуации) жизнь. Ну что, готовы проверить себя?
Голову сломаете: только круглый отличник решит эти 10 задач на логику и математику
Никакие учебники вам не помогут — только внимательность и острый ум
21 июля 2023, 20:03
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Кажется, вам надо немного потренироваться
Что-то вы смогли посчитать, уже неплохо!
Очень хороший результат, поздравляем!
Вы часом не выигрывали олимпиады по логике и математике?