У Сортировочных мостов зачастили «расчехлять» и складывать фургоны

Железнодорожные мосты во Фрунзенском районе Петербурга на этой неделе пользуются особой популярностью у водителей грузовых фургонов. За последние несколько дней их ломают под ними уже второй раз.



Утром 21 июля под железнодорожными мостами на Южном шоссе не проехала тентованная грузовая «ГАЗель», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Итогом стали сорванный тент и поврежденный борт машины, а также перегороженная на некоторое время дорога.