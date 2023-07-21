У Сортировочных мостов зачастили «расчехлять» и складывать фургоны

Железнодорожные мосты во Фрунзенском районе Петербурга на этой неделе пользуются особой популярностью у водителей грузовых фургонов. За последние несколько дней их ломают под ними уже второй раз.
Утром 21 июля под железнодорожными мостами на Южном шоссе не проехала тентованная грузовая «ГАЗель», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Итогом стали сорванный тент и поврежденный борт машины, а также перегороженная на некоторое время дорога.
Предыдущий случай произошел утром 19 июля. И хотя грузовой Ford тоже был с тентованным кузовом, отделаться так же легко у него не вышло — машине согнуло раму. Вытаскивать фургон из-под моста пришлось при помощи троса.