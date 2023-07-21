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    В колонии на Урале двое погибли, ремонтируя крышу

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    Крыша цеха на территории колонии № 5 в Нижнем Тагиле обрушилась накануне. 21 июля под завалами нашли второго погибшего.

    СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    по Свердловской области

    Как сообщает региональное управление СК, крыша обрушилась во время ремонта. На ней было четверо рабочих, одного увезли в больницу с множественными переломами, второй не пострадал, третий погиб и сразу был найден.

    Еще одного человека искали под завалами и нашли только на следующее утро, сообщает газета «Тагильский рабочий».

    Издание «E1» отмечает со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН, что пострадавшие и погибшие были монтажниками подрядной коммерческой фирмы. Сотрудники и обитатели колонии не пострадали.

    ИК № 5 — колония строгого режима, в ней содержится до 1500 преступников.

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    Гость21 Июл 2023 в 11:31
    № 5.
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