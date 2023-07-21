В колонии на Урале двое погибли, ремонтируя крышу

Крыша цеха на территории колонии № 5 в Нижнем Тагиле обрушилась накануне. 21 июля под завалами нашли второго погибшего.

Как сообщает региональное управление СК, крыша обрушилась во время ремонта. На ней было четверо рабочих, одного увезли в больницу с множественными переломами, второй не пострадал, третий погиб и сразу был найден.

Еще одного человека искали под завалами и нашли только на следующее утро, сообщает газета «Тагильский рабочий».

Издание «E1» отмечает со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН, что пострадавшие и погибшие были монтажниками подрядной коммерческой фирмы. Сотрудники и обитатели колонии не пострадали.