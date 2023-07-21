Повторные испытания теплосетей: где в Петербурге не будет горячей воды

«Теплосеть Санкт-Петербурга» 21 июля проводит повторные испытания в двух районах города — Калининском и Красногвардейском. Это спальные районы с многоэтажками, а это значит, что горячей воды не будет у тысяч людей. Температура воды в трубах не превысит 40 градусов, сообщает пресс-служба компании.



В зону испытаний Калининского района входят тепловые сети, проходящие: по улицам Жукова, Лабораторной, проспектам Кондратьевскому, Мечникова, Пискаревскому и Полюстровскому. В Красногвардейском: Бестужевская ул., проспекты Энергетиков, Пискаревский, Среднеохтинский, Полюстровский и шоссе Революции.

