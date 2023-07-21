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    Повторные испытания теплосетей: где в Петербурге не будет горячей воды

    1990
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    «Теплосеть Санкт-Петербурга» 21 июля проводит повторные испытания в двух районах города — Калининском и Красногвардейском. Это спальные районы с многоэтажками, а это значит, что горячей воды не будет у тысяч людей. Температура воды в трубах не превысит 40 градусов, сообщает пресс-служба компании.

    В зону испытаний Калининского района входят тепловые сети, проходящие: по улицам Жукова, Лабораторной, проспектам Кондратьевскому, Мечникова, Пискаревскому и Полюстровскому. В Красногвардейском: Бестужевская ул., проспекты Энергетиков, Пискаревский, Среднеохтинский, Полюстровский и шоссе Революции.

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    Тепловые сети испытывают на плотность и прочность. Это необходимое мероприятие при подготовке к новому отопительному сезону. Так специалисты выявляют слабые участки, для того чтобы спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры и предотвратить аварии зимой.

    Энергетики напоминают, что в случае вытекания воды приближаться к этому месту нельзя, это опасно для жизни. О любых признаках повреждения коммуникаций сообщайте в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного — 112).


    Повторные гидравлические испытания — один из этапов подготовки теплосетевого комплекса к отопительному сезону. Они проводятся для проверки трубопроводов и оборудования, установленного на тепловых сетях, после устранения дефектов и проведенных ремонтов.

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