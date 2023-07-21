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    Берегите уши. Наказание для ночных дрифтеров приняли в первом чтении

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    3 комментария

    Госдума приняла законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно устанавливать административную ответственность за шумную езду ночью. Предлагают бить по карману водителей и задерживать машины.

    Законопроект прошёл первое чтение 20 июля. Авторы предлагают внести поправки в КоАП и дать субъектам право самим выписывать штрафы и определять их размер. Предусмотрена денежная санкция в размере от 5 до 30 тысяч рублей — в зависимости от категории транспорта и мощности двигателя.

    В пояснительной записке отмечается, что действующий размер штрафа в 500 рублей является откровенно недостаточным для тех, кто может основательно потратиться на модификацию своего транспорта.

    Возможность задерживать и отправлять автомобили и мотоциклы на спецстоянку тоже предусмотрена.

    «На практике для ряда нарушителей это может стать более эффективной предупредительной мерой, чем непосредственно наказание в виде штрафа», — считают авторы.

    Кроме того, предусмотрена фиксация правонарушения с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функ­ции измерения уровня звука, с помощью фото- и киносъемки, видеозаписи.

    С инициативой в ноябре выступила Мосгордума. Поправки к законопроекту должны предоставить к 18 августа.

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    Госдума РФШтрафы за шумную езду
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    Комментарии 3

    Гость21 Июл 2023 в 00:52
    Эпоха дрифта уже в прошлом..остались одни мамкины дрифтеры на жигах возле ТРК..тчк
    +1−0
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