Берегите уши. Наказание для ночных дрифтеров приняли в первом чтении

Госдума приняла законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно устанавливать административную ответственность за шумную езду ночью. Предлагают бить по карману водителей и задерживать машины.



Законопроект прошёл первое чтение 20 июля. Авторы предлагают внести поправки в КоАП и дать субъектам право самим выписывать штрафы и определять их размер. Предусмотрена денежная санкция в размере от 5 до 30 тысяч рублей — в зависимости от категории транспорта и мощности двигателя.

В пояснительной записке отмечается, что действующий размер штрафа в 500 рублей является откровенно недостаточным для тех, кто может основательно потратиться на модификацию своего транспорта.