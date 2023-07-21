Берегите уши. Наказание для ночных дрифтеров приняли в первом чтении

Госдума приняла законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно устанавливать административную ответственность за шумную езду ночью. Предлагают бить по карману водителей и задерживать машины.
Законопроект прошёл первое чтение 20 июля. Авторы предлагают внести поправки в КоАП и дать субъектам право самим выписывать штрафы и определять их размер. Предусмотрена денежная санкция в размере от 5 до 30 тысяч рублей — в зависимости от категории транспорта и мощности двигателя.
В пояснительной записке отмечается, что действующий размер штрафа в 500 рублей является откровенно недостаточным для тех, кто может основательно потратиться на модификацию своего транспорта.
Возможность задерживать и отправлять автомобили и мотоциклы на спецстоянку тоже предусмотрена.
«На практике для ряда нарушителей это может стать более эффективной предупредительной мерой, чем непосредственно наказание в виде штрафа», — считают авторы.
Кроме того, предусмотрена фиксация правонарушения с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции измерения уровня звука, с помощью фото- и киносъемки, видеозаписи.
С инициативой в ноябре выступила Мосгордума. Поправки к законопроекту должны предоставить к 18 августа.