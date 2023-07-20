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    Список крупнейших IT-компаний России возглавили Т1, МТС и Softline

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    Рейтинговая группа RAEX опубликовала рэнкинг крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий в 2023 году. Лидерами отрасли стали Т1, «МТС Диджитал» и ГК Softline.

    Компании оценивались по суммарному объему реализации компании (или группы) в сфере информационных технологий: производство оборудования, разработка программного обеспечения, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов и т. п.

    Так, выручка Т1 составила 146,4 млрд рублей (+91,2%). Выручка МТС в этом направлении в 2022 году составила 125,7 млрд рублей, увеличившись на 29% год к году. У ГК Softline — 70,6 млрд рублей (учитываются только российские компании, входящие в контур группы).

    «Тренд на импортозамещение в 2022 году стал для нас одной из главных точек роста, — прокомментировал первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин. — Мы сфокусировались на разработке и запуске продуктов, способных заменить нашим клиентам зарубежные аналоги». Еще один фактор роста — оптимизация собственных бизнес-процессов. Запуск единой технологической платформы The Platformп высвобождает до 30% ресурсов продуктовых команд за счет сокращения непрофильной нагрузки, а потенциальная прибыль от внедрения оценивается в 10 млрд рублей. Он также отметил, что растет ИТ-команда компании — в 2022 году мы увеличили наем в четыре раза.

    Всего в рэнкинг вошли 45 крупнейших российских компаний. Списки крупнейших ИТ-компаний агентство RAEX составляет с 2003 года в рамках проекта «Российские информационные и коммуникационные технологии».

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    Комментарии 1

    Гость20 Июл 2023 в 19:02
    Куда же, без вороватой МТС ...
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