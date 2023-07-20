Список крупнейших IT-компаний России возглавили Т1, МТС и Softline

Рейтинговая группа RAEX опубликовала рэнкинг крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий в 2023 году. Лидерами отрасли стали Т1, «МТС Диджитал» и ГК Softline.

Компании оценивались по суммарному объему реализации компании (или группы) в сфере информационных технологий: производство оборудования, разработка программного обеспечения, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов и т. п.

Так, выручка Т1 составила 146,4 млрд рублей (+91,2%). Выручка МТС в этом направлении в 2022 году составила 125,7 млрд рублей, увеличившись на 29% год к году. У ГК Softline — 70,6 млрд рублей (учитываются только российские компании, входящие в контур группы).

