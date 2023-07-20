Хулиганский вечер и «прием» с наркотиками обошелся петербуржцу в 4 года колонии

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Федора Рахлеева, признанного виновным в хулиганстве и хранении наркотиков. Об этом 20 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



На закате прошлого лета у Рахлеева выдался очень насыщенный вечер. Менее чем за два часа с ним произошло столько, что потянуло на две статьи УК РФ. Сначала на 2-й линии Васильевского острова он погнался с молотком за мужчиной, который успел спрятаться от него на пассажирском месте «Соляриса». Тогда Рахлеев начал лупить молотком по кузову. Из салона вышел водитель и пошел на хулигана с претензиями. Тот в ответ выхватил аэрозольный «Удар» и выстрелил четыре раза в оппонента, а после попытался достать его ножом.