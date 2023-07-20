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    Хулиганский вечер и «прием» с наркотиками обошелся петербуржцу в 4 года колонии

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    4 комментария

    Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Федора Рахлеева, признанного виновным в хулиганстве и хранении наркотиков. Об этом 20 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    На закате прошлого лета у Рахлеева выдался очень насыщенный вечер. Менее чем за два часа с ним произошло столько, что потянуло на две статьи УК РФ. Сначала на 2-й линии Васильевского острова он погнался с молотком за мужчиной, который успел спрятаться от него на пассажирском месте «Соляриса». Тогда Рахлеев начал лупить молотком по кузову. Из салона вышел водитель и пошел на хулигана с претензиями. Тот в ответ выхватил аэрозольный «Удар» и выстрелил четыре раза в оппонента, а после попытался достать его ножом.

    Сразу после этих событий Рахлеев через Telegram купил 89 граммов синтетического наркотика, после чего был задержан сотрудниками полиции.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК общего режима.

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    Комментарии 4

    Гость20 Июл 2023 в 17:47
    А что это по поводу Феди смолкли местные отщепенцы со своими примитивными ставками? 😮
    +0−0
    AlBerkut20 Июл 2023 в 17:46
    Очередная ставка на солёное.....
    Мало дали, очень мало.
    +0−1
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