В Кронштадте пройдут соревнования по кабельному вейкборду

22 июля в 10:00 в форте «Константин» в Кронштадте пройдут спортивные состязания по кабельному вейкборду «Пластик и точка!». Общий призовой фонд соревнований составит 400 тысяч рублей.
В актив-парке Kingwinch участники будут преодолевать специальные препятствия в двухуровневом бассейне. В каждой из четырех категорий для победителей предусмотрено 6 призовых мест, чтобы в соревнованиях могли принять участие спортсмены разного уровня. Судейскую коллегию возглавит вице-президент Федерации воднолыжного спорта Александр Терсков.
Вход на соревнования для болельщиков будет свободный — они смогут наблюдать за спортсменами с трибун, расположенных на расстоянии вытянутой руки от бассейна. Также в день состязаний на территории комплекса будут работать веревочный парк, скалодром, троллей и скейт-рампа. Завершит «Пластик и точка!» выступление DJ Timohin.
Кабельный вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Ключевое отличие от других водных видов спорта — спортсмен передвигается на борде благодаря специальной лебедке, которая тянет его по воде. В прошлом году в состязаниях приняли участие 47 спортсменов из 15 регионов России.