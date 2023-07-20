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    В Кронштадте пройдут соревнования по кабельному вейкборду

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    3 комментария

    22 июля в 10:00 в форте «Константин» в Кронштадте пройдут спортивные состязания по кабельному вейкборду «Пластик и точка!». Общий призовой фонд соревнований составит 400 тысяч рублей.

    Фото: Денис Ронин
    Фото: Денис Ронин
    Фото: Денис Ронин
    Фото: Денис Ронин
    Фото: Денис Ронин
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    В актив-парке Kingwinch участники будут преодолевать специальные препятствия в двухуровневом бассейне. В каждой из четырех категорий для победителей предусмотрено 6 призовых мест, чтобы в соревнованиях могли принять участие спортсмены разного уровня. Судейскую коллегию возглавит вице-президент Федерации воднолыжного спорта Александр Терсков.

    Вход на соревнования для болельщиков будет свободный — они смогут наблюдать за спортсменами с трибун, расположенных на расстоянии вытянутой руки от бассейна. Также в день состязаний на территории комплекса будут работать веревочный парк, скалодром, троллей и скейт-рампа. Завершит «Пластик и точка!» выступление DJ Timohin.

    Кабельный вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Ключевое отличие от других водных видов спорта — спортсмен передвигается на борде благодаря специальной лебедке, которая тянет его по воде. В прошлом году в состязаниях приняли участие 47 спортсменов из 15 регионов России.

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    Комментарии 3

    Гость20 Июл 2023 в 17:33
    Что за чушь? Веселые старты какие то. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 17:30
    помойму там уже проходили соревнования по чему то кабельному, одного с ЛенЭнерго даже посадили за читерство, кабеля то не нашли
    +0−0
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