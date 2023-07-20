Упаковка стройматериалов, слетевшая с грузовика, сбила байкера на КАД

Мотоциклист попал в ДТП на кольцевой автодороге Петербурга утром 20 июля. Происшествие, наглядно демонстрирующее, почему так важно хорошо крепить грузы, попало на камеру видеорегистратора.

Авария случилась около 9 часов утра на 65-м километре внутреннего кольца КАД, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». С грузовика без тента, следовавшего в правом ряду, на ходу слетела упаковка утеплителя и упала под колеса ехавшего следом мотоциклиста. Тот, «споткнувшись» о неожиданное препятствие, упал.