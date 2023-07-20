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    Упаковка стройматериалов, слетевшая с грузовика, сбила байкера на КАД

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    7 комментариев

    Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Мотоциклист попал в ДТП на кольцевой автодороге Петербурга утром 20 июля. Происшествие, наглядно демонстрирующее, почему так важно хорошо крепить грузы, попало на камеру видеорегистратора.

    Авария случилась около 9 часов утра на 65-м километре внутреннего кольца КАД, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». С грузовика без тента, следовавшего в правом ряду, на ходу слетела упаковка утеплителя и упала под колеса ехавшего следом мотоциклиста. Тот, «споткнувшись» о неожиданное препятствие, упал.

    О состоянии мотоциклиста не сообщается. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что в дежурную службу информации о таком ДТП не поступало. Вероятно, авария обошлась без серьезных последствий, и участники быстро разъехались.

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    Комментарии 7

    Польза санкций20 Июл 2023 в 16:07
    Пусть байкер на себе прочувствует, как мы от них уворачиваемся.
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 15:58
    Хруст выжил. Продолжаем эксперимент. В следующий раз вместо упаковки утеплителя упадёт паллет с кирпичами.
    +0−0
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