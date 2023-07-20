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    МВД отчиталось о падении уровня преступности и рекордной раскрываемости убийств

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    За 6 месяцев 2023 года в России было зарегистрировано на 2 % меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 20 июля рассказали в МВД РФ, отметив, что ущерб от противоправных деяний снизился на целых 42,5 %.

    «Анализ состояния преступности в Российской Федерации показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, указав отдельно на «существенный некомплект личного состава».

    Покушаться на жизнь и убивать в России стали на 2,1 % реже, насиловать — на 9,6 %. Уменьшилось также число разбоев (на 11,7 %), грабежей (25 %), краж (17,6 %). По словам Ирины Волк, раскрываемость убийств и покушений достигла исторического максимума — 99 %. Преступлений такого характера в целом стало на 38,3 % меньше.

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    Комментарии 24

    AndrewBarsik20 Июл 2023 в 16:14
    Я лично сталкиваюсь только с рекордным ростом игнорирования всеми правоохранительными органами заявлений о преступлениях. Даже не утруждают себя написанием отказов. Просто сидят как улитки в своих отделах и никуда не выходят, чтобы с гражданами не встретится.
    +1−0
    своих не бросаем20 Июл 2023 в 16:10
    страна рекордов 😆🤡😆
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