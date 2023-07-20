Прокуратура встала на защиту пенсионерки из Петербурга, покусанной стаффом

Прокурор Красногвардейского района направил в суд исковое заявление о возмещении материального ущерба и морального вреда в размере полумиллиона 62-летней женщине, на которую напала собака. Об этом 20 июля сообщает прокуратура Петербурга.



Ровно два месяца назад у дома 65, корп. 1, по Заневскому проспекту на пенсионерку напал американский стаффордширский терьер, которого выгуливали без намордника. Женщина получила многочисленные укусы и сильно испугалась. После инцидента владелец пса не предложил пострадавшей помощь, а просто оттащил питомца и ушел вместе с ним. Впрочем, полиция вскоре его нашла.