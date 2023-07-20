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    Прокуратура встала на защиту пенсионерки из Петербурга, покусанной стаффом

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    14 комментариев

    Прокурор Красногвардейского района направил в суд исковое заявление о возмещении материального ущерба и морального вреда в размере полумиллиона 62-летней женщине, на которую напала собака. Об этом 20 июля сообщает прокуратура Петербурга.

    Ровно два месяца назад у дома 65, корп. 1, по Заневскому проспекту на пенсионерку напал американский стаффордширский терьер, которого выгуливали без намордника. Женщина получила многочисленные укусы и сильно испугалась. После инцидента владелец пса не предложил пострадавшей помощь, а просто оттащил питомца и ушел вместе с ним. Впрочем, полиция вскоре его нашла.

    Исковое заявление находится на рассмотрении.

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    Комментарии 14

    Danik20 Июл 2023 в 15:37
    Как только первую собачку отправят отдыхать, так сразу собак будут водить в намордниках и вдали от детских площадок, от скамеек с детьми и взрослыми.
    А так чел напротив выводит овчару без намордника, собака тут же садится на газоне детской площадки или прямо на детской площадке, далее они радостно идут гулять! Ну и кому это надо?
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 15:08
    полная безответственность хозяев и закон нужен чтобы под суд сразу и штраф. А то! Стаффы такие милашки. посмотрите, они не кусаются
    +1−0
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