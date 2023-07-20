В Павловском дворце погрузят в «горячку воздухоплавания» XVIII века: покажут уникальные экспонаты из собрания ГМЗ «Павловск» и Эрмитажа

Проект музея-заповедника «Павловск» называется «Овца, петух и утка…» в честь первых живых существ, которые поднялись в воздух на шаре 19 сентября 1783 года в Версале. За полётом наблюдали Людовик XVI, Мария-Антуанетта и восторженная публика, вскоре тема воздухоплавания захватила европейские умы и моды. Изюминкой экспозиции в Библиотеке Росси станет настольная игра XVIII века, отражающая хронику самых ярких событий воздухоплавания 1783/84 годов.

Выставка «Овца, петух и утка…» расскажет о том, как воздухоплавание захватило умы европейцев. Через два месяца после овцы, петуха и утки в воздух на «аэростатической машине», созданной братьями Монгольфье, поднялись люди: Пилатр де Розье и маркиз д’Арланд. Публика была в восторге: газетные публикации наводнили «репортажные» гравюры, появились причёски «a la горючий глаз», шляпки «a la Монгольфье», воздушные шары изображали на веерах, табакерках, миниатюрах, часах.



Музей предлагает погрузиться в «горячку воздухоплавания» эпохи, совершить воображаемое путешествие в XVIII век. Павловск связан с продолжением французской истории: в 1803 году в Россию приехал воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен, который в присутствии вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны показал в Павловске опыт с парашютом. В России «аэронавтом» стала кошка, которая благополучно вернулась на землю, и, по легенде, её тут же представили императрице.

