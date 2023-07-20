Музыканты выступят в легендарной «Камчатке» в поддержку восьмилетнего петербуржца

В клубе-музее «Котельная Камчатка» пройдёт очередной концерт в рамках благотворительного фестиваля «Добрый рок». На сей раз музыканты выступят в поддержку восьмилетнего Севы Беккера.



У мальчика аутизм, есть задержка психоречевого развития. Но парень активный, любознательный и контактный: учится в ресурсном классе, любит природу, животных, физкультуру, плавание, а также петь, рисовать, лепить и сказки рассказывать.



Ещё Сева полтора года занимался иппотерапией. Это реабилитация посредством верховой езды на лошадях. Данный метод применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими, как аутизм, церебральный паралич, рассеянный склероз, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства и пр. Благодаря таким занятиям, в зависимости от диагноза, у пациентов укрепляется спина и развивается координация движений, улучшается сон и аппетит. Кроме того, взаимодействие с инструктором и лошадью развивает умственные способности и выравнивает эмоциональный фон, даёт опыт общения.

