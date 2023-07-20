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    Музыканты выступят в легендарной «Камчатке» в поддержку восьмилетнего петербуржца

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    В клубе-музее «Котельная Камчатка» пройдёт очередной концерт в рамках благотворительного фестиваля «Добрый рок». На сей раз музыканты выступят в поддержку восьмилетнего Севы Беккера.

    У мальчика аутизм, есть задержка психоречевого развития. Но парень активный, любознательный и контактный: учится в ресурсном классе, любит природу, животных, физкультуру, плавание, а также петь, рисовать, лепить и сказки рассказывать.

    Ещё Сева полтора года занимался иппотерапией. Это реабилитация посредством верховой езды на лошадях. Данный метод применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими, как аутизм, церебральный паралич, рассеянный склероз, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства и пр. Благодаря таким занятиям, в зависимости от диагноза, у пациентов укрепляется спина и развивается координация движений, улучшается сон и аппетит. Кроме того, взаимодействие с инструктором и лошадью развивает умственные способности и выравнивает эмоциональный фон, даёт опыт общения.

    Сейчас Севе необходим очередной курс иппотерапии. Занятия не входят в полис ОМС, поэтому оплачивать их нужно самостоятельно. В этом помогут музыканты, которые сегодня, 20 июля, выйдут на сцену легендарной «Камчатки». В кавер-концерте примут участие: Даниил Шахов (cover/русск. рок), Дмитрий Гладин (cover/"Гражданская Оборона"), Константин Невдах (cover/"КИНО"), Георгий BEGEMOT (cover/русск. рок). Подробности можно узнать в группе благотворительного фестиваля «Добрый рок».

    Собранные средства будут направлены в Региональную общественную организацию «Центр взаимной интеграции "Аккорд"», которая на протяжение многих лет проводит занятия иппотерапией для взрослых и детей.

    Благотворительный фестиваль «Добрый рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены — Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства от продажи билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».

    РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — лица с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально незащищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» существует исключительно на пожертвования.

    Иппотерапия – метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения.

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