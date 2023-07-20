Скончалась сестра революционера Эрнесто Че Гевары

На 94-м году жизни умерла родная сестра революционера Эрнесто Че Гевары, архитектор и исследователь университета Буэнос-Айреса Селия Гевара де ла Серна. Об этом в среду, 19 июля, сообщила газета El Pais.

В последние годы своей жизни Селия Гевара занималась исследовательской работой, архитектурой Буэнос-Айреса и общественными вопросами. Причины ее смерти не называются.



«Я очень горжусь тем, что являюсь сестрой величайшего революционного лидера Латинской Америки; но жизнь очень быстротечна, и нельзя, да и не хочется ограничиваться культивированием памяти о мифе», — говорила она.

