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    Скончалась сестра революционера Эрнесто Че Гевары

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    На 94-м году жизни умерла родная сестра революционера Эрнесто Че Гевары, архитектор и исследователь университета Буэнос-Айреса Селия Гевара де ла Серна. Об этом в среду, 19 июля, сообщила газета El Pais.

    В последние годы своей жизни Селия Гевара занималась исследовательской работой, архитектурой Буэнос-Айреса и общественными вопросами. Причины ее смерти не называются.

    «Я очень горжусь тем, что являюсь сестрой величайшего революционного лидера Латинской Америки; но жизнь очень быстротечна, и нельзя, да и не хочется ограничиваться культивированием памяти о мифе», — говорила она.

    Селия Гевара родилась в декабре 1929 года в Буэнос-Айресе через полтора года после Че. В 24 года она получила диплом архитектора. Пока Че Гевара занимался революционной деятельностью, его сестра работала учителем рисования в начальной школе, оценщиком недвижимости в банке и независимым архитектором. Остальная часть жизни Селии Гевары была посвящена науке и исследованиям. В 2004 году она получила докторскую степень в области архитектуры и социальных наук.

    «Однажды журналист спросил меня, такая же ли я, как Че. Я ответила, что знаю брата Ван Гога. Он не был художником, он был просто коллекционером картин», — говорила она в интервью для El Pais.

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