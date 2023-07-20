Пожар на юго-востоке Москвы тушат при помощи авиации и катера

Пожар в банном комплексе на юго-востоке Москвы тушат при помощи авиации и катера, передает 19 июля ТАСС по ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
«Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности», — сказал собеседник агентства. Всего номеров сложности пять. Горит двухэтажное здание. Уточняется, что к тушению привлекли вертолёт. По информации спасателей, людей внутри нет.
МЧС России
МЧС России
Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает портал MSK1.RU. Информация о пострадавших в МЧС пока не поступала.