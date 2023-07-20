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    Пожар на юго-востоке Москвы тушат при помощи авиации и катера

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    Пожар в банном комплексе на юго-востоке Москвы тушат при помощи авиации и катера, передает 19 июля ТАСС по ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

    «Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности», — сказал собеседник агентства. Всего номеров сложности пять. Горит двухэтажное здание. Уточняется, что к тушению привлекли вертолёт. По информации спасателей, людей внутри нет.

    МЧС России

    МЧС России

    Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает портал MSK1.RU. Информация о пострадавших в МЧС пока не поступала.

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