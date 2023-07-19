«Есть негласное правило Кена»: Райан Гослинг обратился к Чимину из BTS, желая отдать самое ценное

Актер Райан Гослинг, сыгравший роль Кена в предстоящем фильме «Барби», записал обращение к Чимину — вокалисту k-pop коллектива BTS. По словам актера (который, к слову, оказался кумиром корейского музыканта), Чимин появлялся в одном из своих клипов в образе точь-в-точь как у Кена в фильме «Барби». Но делал это раньше. А «негласное правило Кена», о котором и поведал Гослинг в ролике, гласит: если ты позаимствовал образ другого Кена, ты должен отдать тому самое ценное, что у тебя есть.

В случае с Гослингом, тот назвал самым ценным гитару из фильма. Актер выразил надежду, что, как и костюм, она найдет лучшее применение у Чимина, который определенно знает, что с ней делать (тем более что «Кен больше на ней не играет»).



Ранее Чимин рассказывал, что его любимый фильм — «Дневник памяти» с Райаном Гослингом.

