    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    750мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.2eur102.44

    Кино

    «Есть негласное правило Кена»: Райан Гослинг обратился к Чимину из BTS, желая отдать самое ценное

    935
    1 комментарий

    Актер Райан Гослинг, сыгравший роль Кена в предстоящем фильме «Барби», записал обращение к Чимину — вокалисту k-pop коллектива BTS. По словам актера (который, к слову, оказался кумиром корейского музыканта), Чимин появлялся в одном из своих клипов в образе точь-в-точь как у Кена в фильме «Барби». Но делал это раньше. А «негласное правило Кена», о котором и поведал Гослинг в ролике, гласит: если ты позаимствовал образ другого Кена, ты должен отдать тому самое ценное, что у тебя есть.

    Фото: скриншот видео youtube.com / eternalbangtan57
    ПоделитьсяПоделиться

    В случае с Гослингом, тот назвал самым ценным гитару из фильма. Актер выразил надежду, что, как и костюм, она найдет лучшее применение у Чимина, который определенно знает, что с ней делать (тем более что «Кен больше на ней не играет»).

    Ранее Чимин рассказывал, что его любимый фильм — «Дневник памяти» с Райаном Гослингом.

    Фильм «Барби» выходит на мировые экраны 21 июля, причем в один день с лентой «Оппенгеймер» об изобретателе ядерной бомбы. Совпадение (или сознательный троллинг) породило множество шуток в массовой культуре, получив название «Барбингеймер» и множество мемов, скрещивающих два полярных сюжета. Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан был крайне раздосадован тем, что фильмы выходят в одну дату.

    Фото: скриншот видео youtube.com / eternalbangtan57

    По теме

    БарбиФильм
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость19 Июл 2023 в 23:46
    Крокодил Кена
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close