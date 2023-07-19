Иранскую актрису приговорили к двум годам за отказ надеть хиджаб. Непокорность хотят лечить

Два года лишения свободы и направление к психологу получила известная в Иране актриса Афсане Байеган. Она явилась на кинопоказ без покрова и показала это в интернете.



О решении суда 19 июля сообщает иранское Fars News Agency. У приговора есть пятилетняя отсрочка. Несоблюдение закона о ношении хиджаба также обернулось для 62-летней актрисы двухлетним запретом на выезд из Ирана и выход в интернет.

Байеган обязали еженедельно посещать психолога, чтобы вылечить «психическое заболевание антисемейной личности». По итогу от нее ждут справку о состоянии здоровья. Дополнительной воспитательной мерой назначено изучение книги о важности хиджаба — ее предстоит конспектировать два месяца.