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    Иранскую актрису приговорили к двум годам за отказ надеть хиджаб. Непокорность хотят лечить

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    Два года лишения свободы и направление к психологу получила известная в Иране актриса Афсане Байеган. Она явилась на кинопоказ без покрова и показала это в интернете.

    О решении суда 19 июля сообщает иранское Fars News Agency. У приговора есть пятилетняя отсрочка. Несоблюдение закона о ношении хиджаба также обернулось для 62-летней актрисы двухлетним запретом на выезд из Ирана и выход в интернет.

    Байеган обязали еженедельно посещать психолога, чтобы вылечить «психическое заболевание антисемейной личности». По итогу от нее ждут справку о состоянии здоровья. Дополнительной воспитательной мерой назначено изучение книги о важности хиджаба — ее предстоит конспектировать два месяца.

    В 1976 году Байеган заняла второе место на конкурсе «Мисс Иран». В 80-х начала сниматься в кино и сериалах, в ее карьере роли более чем в сорока картинах.

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    Афсане Байеган
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