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    Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям россиян и белорусов в нейтральном статусе

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    4 комментария

    Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении на сайте организации 19 июля.

    Участие спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов будет сопровождаться рядом мер, которые будут описаны в специальных правилах, направленных на обеспечение строгого соблюдения требований нейтралитета, говорится в сообщении FIG.

    Спортсмены смогут подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG для участия в соревнованиях после 1 января 2024 года. При этом подчеркивается, что в процессе не должны участвовать Россия или Белоруссия, включая национальные федерации или национальные олимпийские комитеты.

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    Гость19 Июл 2023 в 22:14
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