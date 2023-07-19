Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям россиян и белорусов в нейтральном статусе

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении на сайте организации 19 июля.

Участие спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов будет сопровождаться рядом мер, которые будут описаны в специальных правилах, направленных на обеспечение строгого соблюдения требований нейтралитета, говорится в сообщении FIG.



Спортсмены смогут подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG для участия в соревнованиях после 1 января 2024 года. При этом подчеркивается, что в процессе не должны участвовать Россия или Белоруссия, включая национальные федерации или национальные олимпийские комитеты.

