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    На Богословском кладбище полиция собирает уставших фанатов Горшка

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    Читатели «Фонтанки» сообщают, что фанаты творчества Михаила Горшенева постепенно устают отмечать годовщину его кончины на Богословском кладбище. Самых утомлённых увозит из некрополя полиция.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    На фото видно, что бурных возражений такая забота у любителей панк-рока вроде бы не вызывает. Сколько человек сегодня пришли к могиле певца на Богословском, не известно. Но до недавнего выхода популярного телесериала о группе «Король и Шут» количество гостей в этот день исчислялось сотнями. Теперь их больше.

    Напомним, ровно десять лет назад, в ночь на 19 июля, икона российского панк-рока фронтмен группы «Король и Шут» Михаил Горшенев(«Горшок») умер в арендованном доме на Озерковском проспекте. Музыканта нашли на каменном полу в луже крови с пачкой сигарет в одной руке и шприцем — в другой. По официальной версии причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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    ГоршокМихаил ГоршеневБогословское кладбище
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