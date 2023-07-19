На Богословском кладбище полиция собирает уставших фанатов Горшка

Читатели «Фонтанки» сообщают, что фанаты творчества Михаила Горшенева постепенно устают отмечать годовщину его кончины на Богословском кладбище. Самых утомлённых увозит из некрополя полиция.
На фото видно, что бурных возражений такая забота у любителей панк-рока вроде бы не вызывает. Сколько человек сегодня пришли к могиле певца на Богословском, не известно. Но до недавнего выхода популярного телесериала о группе «Король и Шут» количество гостей в этот день исчислялось сотнями. Теперь их больше.
Напомним, ровно десять лет назад, в ночь на 19 июля, икона российского панк-рока фронтмен группы «Король и Шут» Михаил Горшенев(«Горшок») умер в арендованном доме на Озерковском проспекте. Музыканта нашли на каменном полу в луже крови с пачкой сигарет в одной руке и шприцем — в другой. По официальной версии причиной смерти стала сердечная недостаточность.