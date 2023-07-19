Путин: будущее стоит за технологиями искусственного интеллекта

В данный момент технологии и развитие искусственного интеллекта не менее важны, чем атомный или ракетный проекты в СССР. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», прошедшем 19 июля.
«За этим абсолютное будущее», — заявил президент.
Путин отметил, что развитие искусственного интеллекта важно для любой страны. «Не менее значимо, чем в свое время атомный или ракетный проект Советского Союза, который в середине
На заседании глава Сбербанка Герман Греф рассказал, сколько «Сбер» инвестирует в развитие искусственного интеллекта. По его словам, это около 1 миллиарда долларов в год. Отдача, в свою очередь, достигает 3 миллиардов долларов. В ответ Владимир Путин заявил: «Масштаб серьезный».
Президент поинтересовался у Германа Грефа, не опасается ли он, что будет заменен на посту главы Сбербанка ИИ. «Надеюсь, не при моей жизни, но всё к этому идет», — ответил Греф.