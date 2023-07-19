Путин: будущее стоит за технологиями искусственного интеллекта

В данный момент технологии и развитие искусственного интеллекта не менее важны, чем атомный или ракетный проекты в СССР. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», прошедшем 19 июля.



«За этим абсолютное будущее», — заявил президент.