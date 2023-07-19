    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, зап

    750мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.69eur102.03

    Путин: будущее стоит за технологиями искусственного интеллекта

    467
    11 комментариев

    В данный момент технологии и развитие искусственного интеллекта не менее важны, чем атомный или ракетный проекты в СССР. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», прошедшем 19 июля.

    «За этим абсолютное будущее», — заявил президент.

    Путин отметил, что развитие искусственного интеллекта важно для любой страны. «Не менее значимо, чем в свое время атомный или ракетный проект Советского Союза, который в середине 1940-х и в 1950-е годы осуществлялся», — добавил глава государства.

    На заседании глава Сбербанка Герман Греф рассказал, сколько «Сбер» инвестирует в развитие искусственного интеллекта. По его словам, это около 1 миллиарда долларов в год. Отдача, в свою очередь, достигает 3 миллиардов долларов. В ответ Владимир Путин заявил: «Масштаб серьезный».

    Президент поинтересовался у Германа Грефа, не опасается ли он, что будет заменен на посту главы Сбербанка ИИ. «Надеюсь, не при моей жизни, но всё к этому идет», — ответил Греф.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close