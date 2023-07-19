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    Полыхающая маршрутка чуть не стала ловушкой для пассажиров в Астрахани. Стекло выбивали прикладом автомата

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    Автор: «МВД МЕДИА» / YouTube

    Сотрудники ГИБДД вместе с судебным приставом спасли пассажиров из загоревшейся маршрутки в Астрахани. Чтобы вызволить людей, пришлось бить окно — двери оказались заблокированы.

    Утром 19 июля инспекторы ДПС во время проведения совместного рейда с судебными приставами в Астрахани заметили маршрутку Volkswagen, у которой из-под днища моторного отсека вырывались языки пламени, сообщает «МВД Медиа». Один из полицейских остановил горящий микроавтобус — водитель машины даже не подозревал о пожаре, — второй сообщил о произошедшем в дежурную часть.

    Полицейские попытались эвакуировать пассажиров маршрутки, но автоматическую дверь микроавтобуса заклинило, а запасной выход был заблокирован задним рядом сидений. Инспекторы попытались разбить окно салона, но закаленное стекло никак не поддавалось. Тогда судебный пристав разбил окно прикладом автомата. Из полыхающей маршрутки вытащили двух женщин, мужчину и малолетнего мальчика. Никто из них не пострадал.

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