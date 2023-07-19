Девелоперы активизировались в Ленобласти: доля пригородов на рынке новостроек достигла 46%

Активность девелоперов в Ленинградской области во втором квартале 2023 года выросла на 115%, тогда как в Петербурге — на 52% к аналогичному периоду прошлого года. В результате объемы предложения строящегося жилья в регионах практически сравнялись: в Петербурге строится 463 тыс. кв. м, а в Ленинградской области — 397 тыс. кв. м.

Об этом рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Петербурге Мария Орлова на круглом столе газеты «Деловой Петербург» по итогам первого полугодия на рынке жилой недвижимости. По ее словам, по итогам второго квартала общий объем нового предложения составляет 859 тыс. кв. м, что на 9% меньше результатов прошлого года, при этом на Ленобласть приходится 46%.