Девелоперы активизировались в Ленобласти: доля пригородов на рынке новостроек достигла 46%

Активность девелоперов в Ленинградской области во втором квартале 2023 года выросла на 115%, тогда как в Петербурге — на 52% к аналогичному периоду прошлого года. В результате объемы предложения строящегося жилья в регионах практически сравнялись: в Петербурге строится 463 тыс. кв. м, а в Ленинградской области — 397 тыс. кв. м.
Об этом рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Петербурге Мария Орлова на круглом столе газеты «Деловой Петербург» по итогам первого полугодия на рынке жилой недвижимости. По ее словам, по итогам второго квартала общий объем нового предложения составляет 859 тыс. кв. м, что на 9% меньше результатов прошлого года, при этом на Ленобласть приходится 46%.
Еще год назад подавляющее большинство новых проектов стартовало в Петербурге — 86%, а на Ленобласть приходилось около 14%. Лидерство по объемам строительства сохраняет Всеволожский район — тут сосредоточено 79% всех новостроек региона (312 тыс. кв. м), а 15% — в Ломоносовском районе (58 тыс. кв. м). Таким образом, и спрос и предложение смещаются постепенно в Ленинградскую область.
Цена квадратного метра в пригородной зоне стабилизировалась на уровне 145 тыс. руб., что примерно на 40% меньше, чем в административных границах города. «Можно сказать, что люди «голосуют рублем», а девелоперы, в свою очередь, видят своей задачей создавать в Ленобласти городскую среду, качественно не уступающую и даже в чем-то превосходящую ту, что есть в Петербурге», — подчеркнула Мария Орлова.
Она отметила также растущий спрос на многокомнатные квартиры, при том что доля студий в предложении в Ленинградской области составляет 23%, а в городских проектах доходит до 30%. «В наших жилых районах «А101 Лаголово» и «А101 Всеволожск» с момента старта продаж активнее всего вымывается предложение двух- и трехкомнатных квартир, в том числе за счет ориентации районов на семейное проживание», — добавила она.