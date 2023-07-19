СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл разъехались и живут отдельно

Британский журнал OK! и другие представители таблоидной прессы делятся сенсационной подробностью личной жизни принца Гарри и Меган Маркл. Издание, ссылаясь на некий свой источник, сообщает, что пара якобы сейчас переживает не лучшие времена. На взаимоотношения Гарри и Меган повлияли скандалы, неудачи в бизнесе и разные взгляды на жизнь. По этой причине пара решила пожить отдельно.
Пока актриса Меган Маркл находится в Калифорнии, принц Гарри, по данным журнала, отправился в Африку на съемки документального фильма для Netflix. Звездной паре не первый месяц пророчат расставание, но эта «пауза», полагают журналисты, может стать хорошим способом «вернуть себя» для принца и вернуться в киноиндустрию для Маркл. Эксперты считают, что Гарри и Меган все еще влюблены друг в друга, но их брак может распасться из-за разногласий.
В 2022 году Netflix выпустил документальный сериал «Гарри и Меган». В нем семейная пара рассказала истинную историю своих отношений. Так, например, влюбленные объявили, что познакомились в запрещенной в России соцсети. Меган через фото, которые публиковал Гарри, увидела его настоящего. У пары непростые отношения с монаршей семьей. Так, Гарри и Меган отказались крестить первенца, чем вызвали волну негодования. А потом Гарри и вовсе поставил свою жену выше всех своих родственников и ушел из королевской семьи.