В Юнтолово к концу года появится новое общественное пространство со скейт-парком и площадкой для выгула собак

Больше полутора гектаров превратят в общественное пространство в Приморском районе Петербурга. Здесь появятся спортивные зоны, арт-объекты и места для отдыха.

«Главстрой Санкт-Петербург» создает общественную зону площадью 16,4 тыс. кв. м между домами пятой и шестой очереди жилого комплекса «Юнтолово». Любители активного отдыха смогут найти здесь сразу несколько вариантов для занятий спортом: воркаут-площадку с турниками, деревянный настил с навесом для йоги в любую погоду, а также трюковую рампу для скейт-бординга и памп-трек для заездов на самокатах и беговелах.