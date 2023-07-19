В Юнтолово к концу года появится новое общественное пространство со скейт-парком и площадкой для выгула собак

Больше полутора гектаров превратят в общественное пространство в Приморском районе Петербурга. Здесь появятся спортивные зоны, арт-объекты и места для отдыха.
«Главстрой Санкт-Петербург» создает общественную зону площадью 16,4 тыс. кв. м между домами пятой и шестой очереди жилого комплекса «Юнтолово». Любители активного отдыха смогут найти здесь сразу несколько вариантов для занятий спортом: воркаут-площадку с турниками, деревянный настил с навесом для йоги в любую погоду, а также трюковую рампу для скейт-бординга и памп-трек для заездов на самокатах и беговелах.
Для более спокойного отдыха поставят лавочки в тени деревьев, а на главной площади планируется проводить соседские праздники. Украсят пространство арт-объекты. В отдалении от основных зон отдыха будет оборудована площадка для выгула и дрессировки собак.
Общественное пространство огибает участок велодорожки, соединяющей Юнтоловский проспект и строящиеся социальные объекты в составе ЖК — школу на 825 детей и детский сад на 200 мест, их должны сдать до конца 2023 года.
Новое общественное пространство свяжет жилые кварталы, будущий центральный парк площадью 20 га и лесопарковую зону. Это уже вторая прогулочная аллея в «Юнтолово», соединяющая части экоквартала. Год назад, в июле 2022 года, здесь открылся «плейхаб», разработанный с участием детских психологов, где есть уличные музыкальные инструменты, игровые панели, полосы препятствия и огромная песочница-пляж.
Открыть общественное пространство планируется до конца 2023 года.