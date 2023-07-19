Билайн ускорил 4G в Петербурге и по всей Ленинградской области

Оператор модернизировал более 2400 базовых станций в диапазонах LTE* 1800 2100 2600 в Северной столице и по всей Ленобласти. Теперь сеть LTE может одновременно пропускать больше трафика и делать это быстрее.

Билайн провел работы в разных районах Санкт-Петербурга. Помимо этого, сеть 4G** оптимизирована в 28 городах, и в более 400 небольших населенных пунктов 16 муниципальных районов Ленинградской области. Например, в деревне Косые Харчевни, где проживают меньше 50 человек.



Решение, примененное в Санкт-Петербурге и Ленобласти — это перераспределение частот, используемых для стандартов связи 2G или 3G, под стандарт связи 4G. После завершения работ используемый частотный диапазон в сети четвертого поколения расширился. Эффект от увеличения частотного диапазона можно сравнить с расширением проезжей части — вместо двухполосной дороги область получила скоростную трёхполосную магистраль, что увеличило и скорость, и комфорт использования.



По данным Информационно-аналитического агентства «Телеком-Дэйли», билайн показал самые высокие, среди операторов в Санкт-Петербурге, средние скорости по направлению к абоненту — 70,4 Мбит/с. Скорость по направлению к абоненту — это, например, скачивание фильмов из всемирной сети, открытие онлайн приложений или просмотр товаров в интернет-магазинах.



Директор Санкт-Петербургского отделения билайна Евгений Галушко: «Расширение пропускной способности сети — это расширение возможностей наших абонентов. Мы регулярно мониторим сеть, смотрим, где необходимо провести дополнительные работы, чтобы улучшить качество связи, и проводим их. Перераспределение частот — необходимый и важный шаг, поскольку абонентский трафик растёт, клиенты скачивают всё более тяжёлые файлы и всё больше времени проводят в Интернете. Мы стремимся предоставить все возможности, например, для ежедневного пользования онлайн приложениями и сервисами, просмотра фильмов или удаленной работы.



*LTE (ЛТЕ) — Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.



**4 Джи (4G) — Четвёртое поколение мобильной связи с повышенными требованиями.



ПАО «ВымпелКом»