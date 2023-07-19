Две тонны «кислотной каши» вывезли с грунтовки на севере Петербурга. От ядовитых луж шел желтый дым

Аварийная служба более 6 часов ликвидировала разлив кислоты вблизи Выборгского шоссе. Когда специалисты приехали на место, лужи еще булькали, а над дорогой висел желтый туман.
Как рассказали «Фонтанке» в комитете по природопользованию, вызов от сотрудников полиции 49-го отдела поступил накануне, разлив был обнаружен на грунтовой дороге у шоссе. Судя по активной химической реакции и большому количеству испарений, концентрация химических веществ была значительной.
Лужи дезактивировали содой, после чего засыпали песком, его доставку организовала районная администрация. Всю эту смесь в итоге собрали и вывезли на утилизацию, ее масса составила почти две тонны. Виновника ищут.