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    В Вышнем Волочке ищут живодера-извращенца, изнасиловавшего кота Гришу

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    Зоозащитники требуют найти живодера-зоофила, который изнасиловал кота Гришу в Вышнем Волочке. Активисты создали петицию, под которой к 19 июля подписались уже свыше 30 тысяч человек. Полиция накануне возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

    Гришу в ветклинику принесли неравнодушные люди 10 июля. «Из заднего прохода сочилась алая кровь, и невооружённым глазом было понятно, что над котом надругался извращенец. Что и подтвердил местный ветеринар, но, к сожалению, также он сказал, что здесь коту ничем не помогут, потому что у них нет даже стационара», — рассказали зоозащитники.

    Поэтому кота той же ночью отправили в Москву и передали волонтерам столичного Фонда помощи животным «Кусочек счастья для бездомной кошки». К слову, очень быстро нашлись хозяева Гриши. Оказалось, что около месяца назад он сбежал из переноски при переезде. Животное активно искали при помощи объявлений.

    Сейчас кот находится в отделении интенсивной терапии. Он испытывает жуткие боли, поэтому ему вкалывают сильные обезболивающие препараты. Согласно результатам обследования, у Гриши разрыв мягких тканей внутри ануса, перелом таза, крестцово-подвздошное расхождение, перелом лонной кости и другие травмы. Также за время неполучения помощи у кота в ранах завелись опарыши и развился сепсис.

    Активисты не особо надеются на то, что полиция найдет насильника Гриши. Сейчас зоозащитники, волонтеры и неравнодушные люди хотят собрать денег, чтобы нанять частного сыщика.

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    КотЖивотное в бедеИзвращенецЖиводерство
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