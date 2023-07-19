В Вышнем Волочке ищут живодера-извращенца, изнасиловавшего кота Гришу

Зоозащитники требуют найти живодера-зоофила, который изнасиловал кота Гришу в Вышнем Волочке. Активисты создали петицию, под которой к 19 июля подписались уже свыше 30 тысяч человек. Полиция накануне возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.



Гришу в ветклинику принесли неравнодушные люди 10 июля. «Из заднего прохода сочилась алая кровь, и невооружённым глазом было понятно, что над котом надругался извращенец. Что и подтвердил местный ветеринар, но, к сожалению, также он сказал, что здесь коту ничем не помогут, потому что у них нет даже стационара», — рассказали зоозащитники.

