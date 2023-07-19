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    WP: США готовят санкции против Киргизии из-за помощи России

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    США собираются ввести санкции в отношении Киргизии из-за предполагаемой помощи России в обходе санкций. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с планами администрации президента Байдена.

    Экономическими мерами против Киргизии США хотят «оказать давление», чтобы страна прекратила торговлю с Россией. Американские власти могут ввести какие-то ограничения уже на этой неделе.

    Источники газеты рассказали, что Киргизия поставляет российским компаниям товары двойного назначения, в том числе китайские беспилотники. Также киргизские компании, утверждает издание, закупали у Китая и Южной Кореи «чувствительную» электронику и экспортировали почти то же число аналогичной техники в Россию.

    Посольство Киргизии в США заявило журналистам WP, что Бишкек соблюдает международные правила в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей, всплеск товарооборота с Россией объяснили модернизацией электронных систем отслеживания потока товаров через границы страны.

    Однако дипломаты признали и некоторые случаи нарушения санкций, а также подчеркнули, что критики не приняли во внимание «реальный экономический контекст» — более миллиона киргизов работает в России.

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    КиргизияСШАРоссияСанкции
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