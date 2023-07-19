Легковая машина на тротуаре и четыре авто полиции: очевидец рассказывает о погоне на Воскресенской набережной

Легковой автомобиль заехал на тротуар в центре Петербурга. Вытаскивал его оттуда эвакуатор.
Авария на пересечении Воскресенской набережной и проспекта Чернышевского стала финалом погони 19 июля около 4:50, сообщает читатель «Фонтанки» Леонид. «В автомобиле два парня, судя по всему, пытались на большой скорости свернуть с набережной на проспект Чернышевского, но не получилось. Первая машина ДПС прибыла к месту аварии через 5 секунд после того, как она произошла», — рассказывает Леонид.
Около 7 часов утра, по его словам, разбитую легковую машины эвакуировали. Вероятно, обошлось без пострадавших. Точные обстоятельства ДТП выясняются.