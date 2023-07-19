Telegram выпустил облигации

Мессенджер Telegram на этой неделе выпустил облигации на сумму около 270 млн долларов в целях достижения точки безубыточности, пишет 19 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление основателя компании Павла Дурова.



Среди покупателей бумаг, по словам Дурова, «известные фонды со звездной репутацией». Какие именно, не уточняется.



«Я лично купил около четверти новых облигаций Telegram, вложив десятки миллионов в рост Telegram. Это в дополнение к тем сотням миллионов, которые я потратил за последние 10 лет на поддержание Telegram в рабочем состоянии»,— сообщил основатель мессенджера.

