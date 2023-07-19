Въезд каршеринга в алкомаркет на проспекте Героев отправил продавца в больницу

Разрушительная поездка каршеринга в Красносельском районе Петербурга не обошлась без пострадавших. В больницу увезли продавца.
Медицинская помощь потребовалась работнику магазина на проспекте Героев, витрину которого в ночь на 19 июля разнёс каршеринг, сообщили «Фонтанке» в полицейском главке.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. Разбор учинённых разрушений продолжают.
Последствия аварии показали читатели «Фонтанки». По словам очевидцев, молодой человек, сидевший за рулём арендованной машины, произвёл впечатление нетрезвого. Его видели с рассечённым лбом. Сотрудница магазина, судя по всему, повредила ногу — она выходила, заметно хромая.