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    ДТП с автобусами на северо-востоке Москвы попало на видео. Пострадавших больше десятка

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    5 комментариев

    Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на северо-востоке Москвы 18 июля. Столичная прокуратура показала аварию и ее последствия.

    Два автобуса частных перевозчиков не разъехались на Осташковском шоссе в районе пересечения с МКАД. По предварительным данным, водитель ПАЗ, перестраиваясь в крайнюю левую полосу, не предоставил преимущества попутному МАЗ.

    официальный канал прокуратуры города Москвы

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    Травмы получили 11 пассажиров первого автобуса.

    Все обстоятельства выясняют сотрудники Госавтоинспекции, прокуратура взяла проверку на контроль.

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    ДТПМосква
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    Комментарии 5

    virtvid18 Июл 2023 в 21:56
    а зачем нам новости из Москвы ?
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 20:59
    ПАЗ вообще ехал по островку безопасности перед тем, как выехать на автостраду
    +2−0
    Гость18 Июл 2023 в 20:58
    а что в Моской тоже мигранты за баран.кой
    +0−0
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