ДТП с автобусами на северо-востоке Москвы попало на видео. Пострадавших больше десятка

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на северо-востоке Москвы 18 июля. Столичная прокуратура показала аварию и ее последствия.
Два автобуса частных перевозчиков не разъехались на Осташковском шоссе в районе пересечения с МКАД. По предварительным данным, водитель ПАЗ, перестраиваясь в крайнюю левую полосу, не предоставил преимущества попутному МАЗ.
официальный канал прокуратуры города Москвы
Травмы получили 11 пассажиров первого автобуса.
Все обстоятельства выясняют сотрудники Госавтоинспекции, прокуратура взяла проверку на контроль.