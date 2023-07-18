ДТП с автобусами на северо-востоке Москвы попало на видео. Пострадавших больше десятка

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на северо-востоке Москвы 18 июля. Столичная прокуратура показала аварию и ее последствия.



Два автобуса частных перевозчиков не разъехались на Осташковском шоссе в районе пересечения с МКАД. По предварительным данным, водитель ПАЗ, перестраиваясь в крайнюю левую полосу, не предоставил преимущества попутному МАЗ.