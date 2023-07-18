Финский производитель метилпреднизолона и других важных лекарств ушел из России

О том, что финская фармкомпания Orion Pharma прекратила деятельность в России, стало известно из ее финансового отчета за первое полугодие 2023 года. О прекращении деятельности в нашей стране с января 2023 года в нем говорится несколько раз.

Когда в октябре прошлого года российские СМИ сообщали, что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса и планирует закрыть его до конца года, на сайте компании появилось официальное заявление о том, что «российское дочернее общество «Орион Корпорейшн» на текущий момент работает в обычном режиме, продолжая взаимодействие с дистрибьюторами и покупателями». Сообщения о его закрытии были названы недостоверными. Теперь же, судя по отчету, ясно, что СМИ опубликовали как раз достоверные данные. А сайт с тех пор не обновлялся.

Доля России в продажах Orion в прошлом году составила 3%. В связи с прекращением деятельности операционная прибыль уменьшилась на 25 млн евро в первом полугодии 2023 года. Учитывая инфляцию и снижение спроса на часть препаратов из портфеля компании, она уменьшилась более чем на 50 млн евро в целом — с 153,4 млн рублей в первом полугодии 2022 года до 102 млн евро в первом полугодии 2023 года, говорится в финансовом отчете.

Orion поставлял в Россию жизненно важный и самый популярный в линейке дженериков препарат метилпреднизолон. Широко известным этот препарат стал во время пандемии коронавируса. Поскольку он использовался в лечении тяжелых и среднетяжелых пациентов с ковидом, стал дефицитным для людей, которым требуется для регулярного приема по показаниям (ревматоидный артрит, другие аутоиммунные заболевания). Несмотря на то что это лекарство производится и в нашей стране и поставляется компанией «Пфайзер», «Метипреда» от «Ориона» пациентам будет не хватать, если компания не только покинула рынок, но и прекратила поставки своих лекарств в страну.

В линейке «Ориона» много других препаратов, которые назначаются для лечения острой сердечной недостаточности, бронхолегочных заболеваний, болезни Паркинсона, для гормональной заместительной терапии и др. Недавно «Фармвестник» сообщал о том, что права на препарат «Регидрон» («Регидрон», «РегидроСтандарт» и «Регидрон Био») для лечения обезвоживания у финской Orion выкупила российская «Валента Фарма» и планирует локализовать выпуск лекарства.