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    Финский производитель метилпреднизолона и других важных лекарств ушел из России

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    10 комментариев

    О том, что финская фармкомпания Orion Pharma прекратила деятельность в России, стало известно из ее финансового отчета за первое полугодие 2023 года. О прекращении деятельности в нашей стране с января 2023 года в нем говорится несколько раз.

    Когда в октябре прошлого года российские СМИ сообщали, что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса и планирует закрыть его до конца года, на сайте компании появилось официальное заявление о том, что «российское дочернее общество «Орион Корпорейшн» на текущий момент работает в обычном режиме, продолжая взаимодействие с дистрибьюторами и покупателями». Сообщения о его закрытии были названы недостоверными. Теперь же, судя по отчету, ясно, что СМИ опубликовали как раз достоверные данные. А сайт с тех пор не обновлялся.

    Доля России в продажах Orion в прошлом году составила 3%. В связи с прекращением деятельности операционная прибыль уменьшилась на 25 млн евро в первом полугодии 2023 года. Учитывая инфляцию и снижение спроса на часть препаратов из портфеля компании, она уменьшилась более чем на 50 млн евро в целом — с 153,4 млн рублей в первом полугодии 2022 года до 102 млн евро в первом полугодии 2023 года, говорится в финансовом отчете.

    Orion поставлял в Россию жизненно важный и самый популярный в линейке дженериков препарат метилпреднизолон. Широко известным этот препарат стал во время пандемии коронавируса. Поскольку он использовался в лечении тяжелых и среднетяжелых пациентов с ковидом, стал дефицитным для людей, которым требуется для регулярного приема по показаниям (ревматоидный артрит, другие аутоиммунные заболевания). Несмотря на то что это лекарство производится и в нашей стране и поставляется компанией «Пфайзер», «Метипреда» от «Ориона» пациентам будет не хватать, если компания не только покинула рынок, но и прекратила поставки своих лекарств в страну.

    В линейке «Ориона» много других препаратов, которые назначаются для лечения острой сердечной недостаточности, бронхолегочных заболеваний, болезни Паркинсона, для гормональной заместительной терапии и др.

    Недавно «Фармвестник» сообщал о том, что права на препарат «Регидрон» («Регидрон», «РегидроСтандарт» и «Регидрон Био») для лечения обезвоживания у финской Orion выкупила российская «Валента Фарма» и планирует локализовать выпуск лекарства.

    «Регидрон» компания поставляет в Россию более 30 лет, этот препарат, как и метилпреднизолон, включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но пока «Валента Фарм» импортирует его. Будут ли поставляться в Россию другие лекарства от Orion Pharma, неизвестно. До сих пор фармкомпании, закрывавшие свои офисы, поставки своих препаратов не прекращали.

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    Комментарии 10

    Гость18 Июл 2023 в 20:06
    скрепные корешки, а потом ампутация!!! по-другому теперь никак
    +0−0
    KillBeach18 Июл 2023 в 20:00
    Протирая очки...Кому дело до "расходного материала" ? Лекарства, дороги , туалеты. 1,5 месяца отменили дотацию на лекарства что мне надо уколоть. 25000 один укол. Никому неинтересно где я эти деньги ( и не только я ) возьму.
    +2−0
    Гость18 Июл 2023 в 19:55
    Зато в страну вернулась водка "ABSOLUT"!
    Лучшее обезболивающее всех времён и народов скоро появится на прилавках всех продуктовых магазинов.
    +1−0
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