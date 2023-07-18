На Елагином острове восстановят здание Гауптвахты, сгоревшее в 1996 году

На Елагином острове планируется восстановить здание Гауптвахты, которое практически уничтожил пожар в 1996 году. Акт по итогам историко-культурной экспертизы на проект реставрации 18 июля был опубликован на сайте комитета по охране памятников Петербурга.
Проектную документацию разработало ООО «РБМ Реконструкция». Из данных с сайта госзакупок известно, что заказчиком является музейный комплекс ЦПКиО им. Кирова, контракт на 4 млн 680 тысяч был заключен в феврале 2022 года и пока еще не закрыт.
В 1980-х годах началась реставрация, но она не была завершена. В 1996 году произошел пожар, в котором сгорели все деревянные элементы декора. Сейчас от Гауптвахты остался только каменный цоколь с керамической отделочной плитой пола. Объект в настоящее время законсервирован.