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    На Елагином острове восстановят здание Гауптвахты, сгоревшее в 1996 году

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    На Елагином острове планируется восстановить здание Гауптвахты, которое практически уничтожил пожар в 1996 году. Акт по итогам историко-культурной экспертизы на проект реставрации 18 июля был опубликован на сайте комитета по охране памятников Петербурга.

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    Проектную документацию разработало ООО «РБМ Реконструкция». Из данных с сайта госзакупок известно, что заказчиком является музейный комплекс ЦПКиО им. Кирова, контракт на 4 млн 680 тысяч был заключен в феврале 2022 года и пока еще не закрыт.

    В 1980-х годах началась реставрация, но она не была завершена. В 1996 году произошел пожар, в котором сгорели все деревянные элементы декора. Сейчас от Гауптвахты остался только каменный цоколь с керамической отделочной плитой пола. Объект в настоящее время законсервирован.

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