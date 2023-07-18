Майдан и бои с «Беркутом». «Фонтанка» узнала, почему на окраине Петербурга образовался Киев

В Красносельском районе Петербурга 18 июля заметили бойцов «Беркута» с украинскими флагами и раскиданные по улице доски вперемешку с покрышками. Оказалось, что на улице Маршала Мерецкова проходят съемки сериала «Десять дней до весны» о событиях 2014 года.
«Уважаемые соседи, не волнуйтесь, у нас в районе всё хорошо. Просто там сейчас снимают кино — сцену на майдане в Киеве», — заверил своих подписчиков из МО «Сосновая Поляна» мундеп Дмитрий Бойко. В разговоре с «Фонтанкой» он сказал, что подтвердить информацию из своего поста не может, поскольку сам узнал об этом от местных жителей.
Режиссер сериала Ким Дружинин ситуацию прояснил: в Петербурге действительно проходят съемки. Он сообщил «Фонтанке», что на улице Маршала Мерецкова съемочная команда работает уже около месяца.