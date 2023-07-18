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    Майдан и бои с «Беркутом». «Фонтанка» узнала, почему на окраине Петербурга образовался Киев

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    18 комментариев

    В Красносельском районе Петербурга 18 июля заметили бойцов «Беркута» с украинскими флагами и раскиданные по улице доски вперемешку с покрышками. Оказалось, что на улице Маршала Мерецкова проходят съемки сериала «Десять дней до весны» о событиях 2014 года.

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    «Уважаемые соседи, не волнуйтесь, у нас в районе всё хорошо. Просто там сейчас снимают кино — сцену на майдане в Киеве», — заверил своих подписчиков из МО «Сосновая Поляна» мундеп Дмитрий Бойко. В разговоре с «Фонтанкой» он сказал, что подтвердить информацию из своего поста не может, поскольку сам узнал об этом от местных жителей.

    Режиссер сериала Ким Дружинин ситуацию прояснил: в Петербурге действительно проходят съемки. Он сообщил «Фонтанке», что на улице Маршала Мерецкова съемочная команда работает уже около месяца.

    Фото: vk.com/boykodmitriy2021

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    Комментарии 18

    Гость18 Июл 2023 в 20:14
    Репетируют или напоминают под прикрытием съёмок?:))
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 20:06
    Каклы уничтожили радио вышки в поелке Маяк, Приднестровье. Тоже не было, ципсота?
    +0−1
    забыл все18 Июл 2023 в 20:02
    зачем нам это кино?
    +2−1
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