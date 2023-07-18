    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    754мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.42eur101.65

    Сотрудник алтайской пекарни уносил с работы плюшки и попал под уголовное дело. В полиции показали как

    1448
    10 комментариев

    Хозяином, а не гостем почувствовал себя на работе резчик хлеба в Алтайском крае. Ему вменили хищение оборудования и припомнили неоплаченный перекус.

    Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 18 июля, по подозрению в крупной краже задержан 18-летний сотрудник пекарни. Устроившись резчиком хлеба, он регулярно задерживался после смены, брал нужные ключи и хозяйничал на производстве.

    «МВД МЕДИА»

    Уходил не с пустыми руками. В списке похищенного: триста форм для пасхальных куличей, продукты для замеса теста, оборудование, посуда, а также рожки, плюшки и булочки с конфитюром. Общий ущерб оценили примерно в 400 тысяч рублей.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Всё имущество злоумышленник спрятал в одном из заброшенных домов в селе Романово. Похищенное было изъято сотрудниками полиции», — заявили в ведомстве.

    Судя по видео, имущество пекарни молодой человек присваивал не в одиночестве. Его ограничили подпиской о невыезде, возможных соучастников ищут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    Гость18 Июл 2023 в 19:43
    Уходил не с пустыми руками. В списке похищенного: триста форм для пасхальных куличей,
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 18:44
    "Тожероссиянин"?
    +1−0
    Шиш - Злой Пук18 Июл 2023 в 18:41
    А национальность у пекаря имеется?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close