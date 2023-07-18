Сотрудник алтайской пекарни уносил с работы плюшки и попал под уголовное дело. В полиции показали как

Хозяином, а не гостем почувствовал себя на работе резчик хлеба в Алтайском крае. Ему вменили хищение оборудования и припомнили неоплаченный перекус.
Как сообщили в пресс-службе регионального
«МВД МЕДИА»
Уходил не с пустыми руками. В списке похищенного: триста форм для пасхальных куличей, продукты для замеса теста, оборудование, посуда, а также рожки, плюшки и булочки с конфитюром. Общий ущерб оценили примерно в 400 тысяч рублей.
«Всё имущество злоумышленник спрятал в одном из заброшенных домов в селе Романово. Похищенное было изъято сотрудниками полиции», — заявили в ведомстве.
Судя по видео, имущество пекарни молодой человек присваивал не в одиночестве. Его ограничили подпиской о невыезде, возможных соучастников ищут.