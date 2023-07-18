Сотрудник алтайской пекарни уносил с работы плюшки и попал под уголовное дело. В полиции показали как

Хозяином, а не гостем почувствовал себя на работе резчик хлеба в Алтайском крае. Ему вменили хищение оборудования и припомнили неоплаченный перекус.



Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 18 июля, по подозрению в крупной краже задержан 18-летний сотрудник пекарни. Устроившись резчиком хлеба, он регулярно задерживался после смены, брал нужные ключи и хозяйничал на производстве.