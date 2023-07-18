    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.42eur101.65

    Двенадцать детей и один взрослый отравились после купания в Черном море в Туапсинском районе

    5326
    18 комментариев

    Дети почувствовали себя плохо после купания в Черном море в Туапсинском районе. Инцидент произошел на базе отдыха «Парус», сообщает 18 июля прокуратура Краснодарского края.

    Группа подростков приехала на базу вместе с тренером. Несмотря на запрет купания в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, дети решили окунуться. В итоге у 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет поднялась температура и появилась тошнота. Симптомы отравления также проявились и у тренера. Все были госпитализированы и получили медицинскую помощь.

    В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы на анализы. Правоохранительные органы и прокуратура проводят проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК5
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 18

    Гость18 Июл 2023 в 18:01
    "Двеннадцать пацанов пошли купаться в море
    Двеннадцатьь пацанов резвились на просторе"
    +0−0
    kolpankolpan18 Июл 2023 в 17:59
    Курорты строят а г.... прямотоком идет в море....Отдыхайте россияне.Ротавирус по всему побережью поголовно.В Геленджике?Пожалуйста! Закрытая бухта? Да сколько хочешь?И в реки течет прямоходом.Как на Волге. Все только письма чиновники пишут главкому что строят и обновляют,а на деле все очистные давно разрушились,а денежки украдены.И овнеца сколько хочешь по великой русской реке течет.И так во всей нынешней России.
    +2−0
    Snow*18 Июл 2023 в 17:52
    в тех местах трубы канализации выводят в море как само собой разумеющееся. Очистными мало где заморачиваются. Ибо это от лукавого.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close