Двенадцать детей и один взрослый отравились после купания в Черном море в Туапсинском районе

Дети почувствовали себя плохо после купания в Черном море в Туапсинском районе. Инцидент произошел на базе отдыха «Парус», сообщает 18 июля прокуратура Краснодарского края.
Группа подростков приехала на базу вместе с тренером. Несмотря на запрет купания в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, дети решили окунуться. В итоге у 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет поднялась температура и появилась тошнота. Симптомы отравления также проявились и у тренера. Все были госпитализированы и получили медицинскую помощь.
В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы на анализы. Правоохранительные органы и прокуратура проводят проверку.