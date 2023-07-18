В городском парламенте нашли замену ушедшему председателем КТР Царегородцеву

В Законодательном собрании Петербурга нашли нового главу аппарата. Накануне Денис Царегородцев, занимавший эту должность, был назначен председателем комитета по территориальному развитию.



Как рассказали «Фонтанке» в Заксобрании, место главы аппарата займёт Анна Гиндина. Она трудилась начальником одного из управлений городского парламента. А до этого работала в комитете по территориальному развитию.



Также чиновница трудилась в комитете государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга и в Министерстве обороны.

