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    В городском парламенте нашли замену ушедшему председателем КТР Царегородцеву

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    1 комментарий

    В Законодательном собрании Петербурга нашли нового главу аппарата. Накануне Денис Царегородцев, занимавший эту должность, был назначен председателем комитета по территориальному развитию.

    Как рассказали «Фонтанке» в Заксобрании, место главы аппарата займёт Анна Гиндина. Она трудилась начальником одного из управлений городского парламента. А до этого работала в комитете по территориальному развитию.

    Также чиновница трудилась в комитете государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга и в Министерстве обороны.

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    Комментарии 1

    Гость18 Июл 2023 в 17:03
    Эта гражданка имеет небольшую декларацию. Ну значит будет наращивать ресурсы.
    +1−0
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