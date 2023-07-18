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    Пожарные нашли труп в гараже на Софийской улице

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    2 комментария

    Небольшой гараж на Софийской улице тушили днем 18 июля пожарные. На тушение ушло ровно полчаса. После того, как возгорание было ликвидировано, сотрудники МЧС нашли на месте труп неизвестного.

    «В 14:30 поступило сообщение о пожаре на Софийской улице, д. 56Е. В гараже размером 3х5 метров происходило горение по всей площади. В 15:03 пожар ликвидирован. По уточненной информации, на месте пожара обнаружен погибший», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

    Тело будет направлено в морг для установления причины смерти.

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    Комментарии 2

    Гость18 Июл 2023 в 17:14
    с высоты упал, наверное
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 17:14
    Что тут не понятного? Выпил, закурил, уснул, пожар
    +0−0
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