Депутаты — и на велосипеде. В 2024 году у Заксобрания может появиться велопарковка

В 2024 году у Мариинского дворца, в котором располагается Заксобрание Петербурга, может появиться велопарковка. Это следует из ответа администрации Адмиралтейского района на обращение замглавы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, который опубликован 18 июля в телеграм-канале депутата. Организовать велопарковку парламентария попросил корреспондент «Фонтанки».



«Размещение велопарковки по вышеуказанному адресу будет предусмотрено адресной программой 2024 года», — говорится в ответе районной администрации. Правда, с припиской: разрешение на установку велопарковки на этом участке еще должен дать комитет имущественных отношений.

