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    Депутаты — и на велосипеде. В 2024 году у Заксобрания может появиться велопарковка

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    33 комментария

    В 2024 году у Мариинского дворца, в котором располагается Заксобрание Петербурга, может появиться велопарковка. Это следует из ответа администрации Адмиралтейского района на обращение замглавы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, который опубликован 18 июля в телеграм-канале депутата. Организовать велопарковку парламентария попросил корреспондент «Фонтанки».

    «Размещение велопарковки по вышеуказанному адресу будет предусмотрено адресной программой 2024 года», — говорится в ответе районной администрации. Правда, с припиской: разрешение на установку велопарковки на этом участке еще должен дать комитет имущественных отношений.

    Ранее с просьбой посодействовать установке велосипедной парковки у Заксобрания к Вишневскому обратился парламентский корреспондент «Фонтанки», который регулярно использует велосипед в качестве городского транспорта.

    У зданий, где размещаются другие органы власти Петербурга, велопарковки уже встречаются. Например, у бизнес-центра «Невская ратуша», где располагаются некоторые комитеты Смольного.

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    Комментарии 33

    Carpenter18 Июл 2023 в 18:02
    Лучше пусть Вишневский, и его друган-журналист сообразят на двоих решение о возврате бесплатной парковки на Исаакиевской площади, которую превратили в "цветущий сад" из деревьев в горшках.
    +0−0
    Михаил Микушин18 Июл 2023 в 17:42
    Российский депутан - на велике? Ах, держите меня! Это такой изощрённоый троллинг холопов?
    +1−1
    Гость18 Июл 2023 в 17:24
    На метро, автобус и тд,пусть начинают с себя, а то их же не волнуют проблемы горожан почему нас их проблемы должны волновать?
    +0−0
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