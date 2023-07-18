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    Олимпийский чемпион установил рекорд, пройдя на байдарке от Петербурга до Москвы

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    10 комментариев

    Олимпийский чемпион Юрий Постригай установил новый временной рекорд, преодолев путь в 1300 километров на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом 18 июля сообщается в соцсетях спортсмена.

    Россиянин стартовал из Парка 300-летия Санкт-Петербурга в первый день VK festa, который тогда проходил в Северной столице. 16 июля он достиг Парка Горького в Москве.

    Самым тяжелым для спортсмена оказалось то, что постоянно приходилось идти против течения. Весь маршрут спортсмен двигался со скоростью примерно 10 км/ч, а его дневной максимум составил 90 километров.

    Каждый день чемпион сталкивался с ливнями, грозами и даже штормом. 12 июля он попал в шторм на Рыбинском водохранилище, из-за чего выбился из графика на два дня.

    Юрий Постригай — двукратный чемпион Европы и мира, в 2012 году взял золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

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    Комментарии 10

    sektor718 Июл 2023 в 16:25
    Очень крутое достижение!!!
    Поздравляю!!
    Я в августе тоже повторю этот маршрут на яхте😎.
    +0−1
    Гость18 Июл 2023 в 16:18
    с кем то соревновался чемпион?
    +1−0
    Гость18 Июл 2023 в 16:12
    Тщеславие у человека зашкаливает. Отсюда желание прославиться любой ценой.
    +1−0
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