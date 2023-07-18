Олимпийский чемпион установил рекорд, пройдя на байдарке от Петербурга до Москвы

Олимпийский чемпион Юрий Постригай установил новый временной рекорд, преодолев путь в 1300 километров на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом 18 июля сообщается в соцсетях спортсмена.



Россиянин стартовал из Парка 300-летия Санкт-Петербурга в первый день VK festa, который тогда проходил в Северной столице. 16 июля он достиг Парка Горького в Москве.

Самым тяжелым для спортсмена оказалось то, что постоянно приходилось идти против течения. Весь маршрут спортсмен двигался со скоростью примерно 10 км/ч, а его дневной максимум составил 90 километров.