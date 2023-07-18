Расходы россиян на туризм, развлечения и досуг в первом полугодии выросли, наибольший прирост трат — на активный и культурный отдых

Почти 200 млрд рублей потратили клиенты банка ВТБ на услуги туризма, досуга и развлечений в первом полугодии 2023 года. Их расходы в этой сфере выросли на 8%. При этом на туристические услуги было потрачено 96 млрд рублей, что на 4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, а число покупок выросло на 13%.

Чаще всего люди тратят деньги в общепите — расходы на рестораны, кафе, бары и фаст-фуд занимают половину во всех расходах на туризм, досуг и развлечение. Всего владельцы карт ВТБ «съели» за полгода в заведения общественного питания около 100 млрд рублей. Траты выросли на 13%, а количество посещений кафе и ресторанов — 15%.