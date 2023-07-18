Расходы россиян на туризм, развлечения и досуг в первом полугодии выросли, наибольший прирост трат — на активный и культурный отдых

Почти 200 млрд рублей потратили клиенты банка ВТБ на услуги туризма, досуга и развлечений в первом полугодии 2023 года. Их расходы в этой сфере выросли на 8%. При этом на туристические услуги было потрачено 96 млрд рублей, что на 4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, а число покупок выросло на 13%.
Чаще всего люди тратят деньги в общепите — расходы на рестораны, кафе, бары и фаст-фуд занимают половину во всех расходах на туризм, досуг и развлечение. Всего владельцы карт ВТБ «съели» за полгода в заведения общественного питания около 100 млрд рублей. Траты выросли на 13%, а количество посещений кафе и ресторанов — 15%.
Расходы на билеты на поезда и самолеты, а также на аренду автомобилей составили около 45 млрд рублей или 22% от общего объема затрат. Здесь рост составил 9% относительно прошлого года, а количество транзакций выросло на 14%. Еще 27 млрд рублей (или 14% от всех расходов) клиенты ВТБ заплатили за поездки в турагентствах — здесь рост составил 4%, при этом количество покупок увеличилось на 22%. А вот непосредственно на проживание в отелях, апартаментах, загородных клубах, глэмпингах и прочих местах размещения туристов потратили меньше на 9%, чем в прошлом году — 16 млрд рублей. Зато расходы на экскурсии, спектакли, концерты и другие виды активного отдыха выросли на 13% — причем число покупок показало самый большой рост — 31% относительно первого полугодия 2022 года.
Как отмечает Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ, доли затрат в категориях услуг туристической сферы, отдыха и развлечений существенно не меняются уже несколько лет подряд «Благодаря огромному выбору заведений общественного питания, эта категория остается самой популярной и регулярно показывает рост относительно прошлых периодов, — пояснил он. — Развитие природных рекреационных зон увеличивает интерес к активному отдыху, а в целом растущая популярность внутреннего туризма приводит к увеличению трат на посещение исторических объектов, выставок, спектаклей и концертов. В этой категории за первые полгода нашими клиентами совершено 9,1 млн покупок, тогда как годом ранее их число было чуть менее 7 млн».