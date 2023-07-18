Госдума приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе для ряда граждан, имеющих воинские звания, приняла Госдума в третьем чтении 18 июля. Об этом сообщает РИА Новости.



Для первого разряда военнообязанных — солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов — он повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.



Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличивается до 65 лет для старших офицеров, до 60 лет для младших офицеров и до 55 лет для имеющих иные звания.

