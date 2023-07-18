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    Госдума приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

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    73 комментария

    Закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе для ряда граждан, имеющих воинские звания, приняла Госдума в третьем чтении 18 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

    Для первого разряда военнообязанных — солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов — он повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

    Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличивается до 65 лет для старших офицеров, до 60 лет для младших офицеров и до 55 лет для имеющих иные звания.

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    Комментарии 73

    Гость18 Июл 2023 в 15:32
    А в какой стране нет мобрезерва? Все с Луны свалились? Или это сайт для плакальщиков и паникёров.
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 15:29
    А все от того, что Миллер не умеет торговать газом
    +0−0
    Глеб 23318 Июл 2023 в 15:24
    Все идет по плану. В строгом соответствии с графиком. Ритмично .....
    +0−0
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