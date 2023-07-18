Покупатели из регионов выбирают в Петербурге и Ленобласти однушки и студии — на них приходится 80 % сделок

Примерно в 80 % иногородние покупатели приобретают в Петербургской агломерации однокомнатные квартиры и студии, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». При этом доля региональных продаж держится на высоком уровне — в июне она составила 45 %.

Всего покупатели из других регионов приобрели за первый месяц лета 2,6 тысяч квартир. Больше всего (2,1 %) интерес к Северной столице проявляют жители Мурманской области, на втором и третьем местах (по 1,9 %) — представители Москвы и Красноярского края.