Покупатели из регионов выбирают в Петербурге и Ленобласти однушки и студии — на них приходится 80 % сделок

Примерно в 80 % иногородние покупатели приобретают в Петербургской агломерации однокомнатные квартиры и студии, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». При этом доля региональных продаж держится на высоком уровне — в июне она составила 45 %.
Всего покупатели из других регионов приобрели за первый месяц лета 2,6 тысяч квартир. Больше всего (2,1 %) интерес к Северной столице проявляют жители Мурманской области, на втором и третьем местах (по 1,9 %) — представители Москвы и Красноярского края.
Спрос среди регионалов сосредоточен на компактных квартирах с небольшим количеством комнат — соответственно, и стоимость квартир ниже. «Средняя площадь реализованных лотов по региональным сделкам в июне составила 36,8 кв. м, в то время как у петербуржцев — 41,4 кв. м, — говорит директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Средний бюджет «региональной» покупки — 7,7 млн рублей, среди местных покупателей — 8,0 млн рублей»,
Чаще всего для покупки выбирают Красносельский и Невский районы, а также жилые комплексы на стыке Московского и Пушкинского районов (Пулковско-Волхонское направление).