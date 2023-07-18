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    Покупатели из регионов выбирают в Петербурге и Ленобласти однушки и студии — на них приходится 80 % сделок

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    Примерно в 80 % иногородние покупатели приобретают в Петербургской агломерации однокомнатные квартиры и студии, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». При этом доля региональных продаж держится на высоком уровне — в июне она составила 45 %.

    Всего покупатели из других регионов приобрели за первый месяц лета 2,6 тысяч квартир. Больше всего (2,1 %) интерес к Северной столице проявляют жители Мурманской области, на втором и третьем местах (по 1,9 %) — представители Москвы и Красноярского края.

    Спрос среди регионалов сосредоточен на компактных квартирах с небольшим количеством комнат — соответственно, и стоимость квартир ниже. «Средняя площадь реализованных лотов по региональным сделкам в июне составила 36,8 кв. м, в то время как у петербуржцев — 41,4 кв. м, — говорит директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. Средний бюджет «региональной» покупки — 7,7 млн рублей, среди местных покупателей — 8,0 млн рублей»,

    Чаще всего для покупки выбирают Красносельский и Невский районы, а также жилые комплексы на стыке Московского и Пушкинского районов (Пулковско-Волхонское направление).

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    Комментарии 1

    Гость18 Июл 2023 в 14:45
    Измельчали коррупционеры в регионах.

    На двушку наворовать не могут.
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