В лесу под Выборгом нашли гриб, который умеет ползать

Сложно поверить, но это тоже гриб, точнее, грибоподобный организм. Его встретила в Выборгском районе Ленобласти 17 июля подписчица сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» Валерия.
Желтая «губка» называется фулиго гнилостный (лат. Fuligo septica), рассказывает Валерия. Это вид слизевиков, входящий в род фулиго семейства физаровые (Physaraceae), известен под названиями земляное масло, муравьиное масло, битые яйца, масло тролля.
Самое интересное свойство фулиго, по ее словам, возможность передвигаться. Он выползает на солнышко из недр гнилого пня или муравейника для размножения. И если ему становится жарко, он заползает обратно — очень медленно, незаметно для глаза, даже преодолевает препятствия. А мы все дружно думаем, что гриб растаял. Дело в том, что фулиго — это не единый гриб, а множество отдельных особей, которые в минуты опасности (например, засухи) разбегаются и выживают поодиночке, а потом опять объединяются в единое целое. В пищу он не употребляется.