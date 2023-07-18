    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.42eur101.65

    В лесу под Выборгом нашли гриб, который умеет ползать

    2235
    6 комментариев

    Сложно поверить, но это тоже гриб, точнее, грибоподобный организм. Его встретила в Выборгском районе Ленобласти 17 июля подписчица сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» Валерия.

    ПоделитьсяПоделиться

    Желтая «губка» называется фулиго гнилостный (лат. Fuligo septica), рассказывает Валерия. Это вид слизевиков, входящий в род фулиго семейства физаровые (Physaraceae), известен под названиями земляное масло, муравьиное масло, битые яйца, масло тролля.

    Самое интересное свойство фулиго, по ее словам, возможность передвигаться. Он выползает на солнышко из недр гнилого пня или муравейника для размножения. И если ему становится жарко, он заползает обратно — очень медленно, незаметно для глаза, даже преодолевает препятствия. А мы все дружно думаем, что гриб растаял. Дело в том, что фулиго — это не единый гриб, а множество отдельных особей, которые в минуты опасности (например, засухи) разбегаются и выживают поодиночке, а потом опять объединяются в единое целое. В пищу он не употребляется.

    Фото: Валерия / «Грибы и Грибники СПб»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрибГрибыГрибы в лесуПрирода
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    triton197718 Июл 2023 в 17:40
    Подозрительные какие то фулиго)
    +0−0
    Pilat18 Июл 2023 в 17:32
    Так в принципе начинаются многие фильмы про постапокалипсис.
    Сначала кто то находит гриб и заболевает чем то.
    Потом этот гриб внедряется в людей....и пошло поехало.
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 17:25
    А в Рязани грибы с глазами
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close