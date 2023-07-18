В лесу под Выборгом нашли гриб, который умеет ползать

Самое интересное свойство фулиго, по ее словам, возможность передвигаться. Он выползает на солнышко из недр гнилого пня или муравейника для размножения. И если ему становится жарко, он заползает обратно — очень медленно, незаметно для глаза, даже преодолевает препятствия. А мы все дружно думаем, что гриб растаял. Дело в том, что фулиго — это не единый гриб, а множество отдельных особей, которые в минуты опасности (например, засухи) разбегаются и выживают поодиночке, а потом опять объединяются в единое целое. В пищу он не употребляется.