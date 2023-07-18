Силуанов: Под сокращение бюджета попадут статьи на 4,5 трлн рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов 18 июля в интервью «Аргументам и фактам» раскрыл подробности планов правительства по сокращению федерального бюджета 2024 года.



Как рассказал министр, общий объем сокращения составит примерно 10%. При общем объеме расходной части в 29 трлн рублей речь может идти почти о 3 триллионах экономии.



Процедуру секвестра Антон Силуанов называет «фронтальным сокращением», имея в виду «равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомства».



«К статьям, которые попадают под фронтальное сокращение, отнесено всего 4,5 триллиона рублей. Все остальное финансируется в полном объеме», — заверил в интервью Антон Силуанов, подчеркивая, что все социальные обязательства государства будут исполнены в полном объеме, а, к примеру, бюджет на поддержку детей составляет 2,5 трлн рублей.

