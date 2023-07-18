Силуанов: Под сокращение бюджета попадут статьи на 4,5 трлн рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов 18 июля в интервью «Аргументам и фактам» раскрыл подробности планов правительства по сокращению федерального бюджета 2024 года.
Как рассказал министр, общий объем сокращения составит примерно 10%. При общем объеме расходной части в 29 трлн рублей речь может идти почти о 3 триллионах экономии.
Процедуру секвестра Антон Силуанов называет «фронтальным сокращением», имея в виду «равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомства».
«К статьям, которые попадают под фронтальное сокращение, отнесено всего 4,5 триллиона рублей. Все остальное финансируется в полном объеме», — заверил в интервью Антон Силуанов, подчеркивая, что все социальные обязательства государства будут исполнены в полном объеме, а, к примеру, бюджет на поддержку детей составляет 2,5 трлн рублей.
В то же время министр финансов отметил, что запланированы точечные сокращения — «когда отменяются или переносятся на более дальнюю перспективу отдельные мероприятия». О каких именно статьях идет речь, он говорить не стал.
«Это выбор самих министерств и ведомств, подкрепленный решением профильного вице-премьера. Они сами определяют приоритеты. Что-то могут исключить полностью, что-то сделать позже, для одних проектов могут не сокращать ни копейки, а третьим вообще добавить денег», — объяснил Антон Силуанов.
О планах «фронтального сокращения» расходов бюджета 2024 года СМИ сообщали в конце июня. Необходимость такого шага вызвана тревожными отчетами об исполнении бюджета. К середине года доходы упали на 12% к уровню прошлого года (12,4 трлн рублей), а расходы подскочили на 19% (почти 15 триллионов). Покрывать дефицит бюджета пока планируется за счет внутренних заимствований и средств Фонда национального благосостояния.