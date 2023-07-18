Новая «выделенка» появилась на Невском у площади Восстания, но заработает она не сразу

На участке Невского проспекта в ночь на 18 июля нарисовали новую выделенную полосу для общественного транспорта. Она станет частью Центрального коридора.
Полукилометровый участок «выделенки» обустроили между Суворовским проспектом и площадью Восстания по обеим сторонам Невского проспекта, рассказали 18 июля в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. Заработает она с 24 июля. Помимо Невского, в состав Центрального коридора с приоритетными условиями для маршрутного транспорта входят Заневский проспект, мост Александра Невского, Суворовский проспект, Тульская улица, Большая и Малая Морские улицы.
Всего на сегодняшний день в Петербурге обустроены почти 87 километров выделенных полос для безрельсового транспорта. В 2022 году «выделенки» появились на Лиговском проспекте от улицы Жуковского до Невского и на Заневском проспекте, в этом — на мосту Александра Невского и еще на одном участке Заневского.