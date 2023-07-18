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    Новая «выделенка» появилась на Невском у площади Восстания, но заработает она не сразу

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    6 комментариев

    На участке Невского проспекта в ночь на 18 июля нарисовали новую выделенную полосу для общественного транспорта. Она станет частью Центрального коридора.

    Полукилометровый участок «выделенки» обустроили между Суворовским проспектом и площадью Восстания по обеим сторонам Невского проспекта, рассказали 18 июля в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. Заработает она с 24 июля. Помимо Невского, в состав Центрального коридора с приоритетными условиями для маршрутного транспорта входят Заневский проспект, мост Александра Невского, Суворовский проспект, Тульская улица, Большая и Малая Морские улицы.

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    Всего на сегодняшний день в Петербурге обустроены почти 87 километров выделенных полос для безрельсового транспорта. В 2022 году «выделенки» появились на Лиговском проспекте от улицы Жуковского до Невского и на Заневском проспекте, в этом — на мосту Александра Невского и еще на одном участке Заневского.

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    ПетербургРазметкаВыделенная полоса
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    Комментарии 6

    Гость18 Июл 2023 в 15:21
    Надеюсь для велосипедов и электро самокатов?
    Какая радость 🤣
    +0−0
    Семенов Юрий18 Июл 2023 в 14:22
    И что толку то от этой выделенки? Самые умные поедут там, объезжая пробку…

    Разберитесь лучше с таксистами на Московском вокзале, которые втором и третьим рядами там стоят и никому нет дела до этого….
    +3−1
    Гость18 Июл 2023 в 14:09
    А коммунальном коридоре муниципалы могут организовать и начертить выделенку?
    +0−0
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