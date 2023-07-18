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    В лесу Ленобласти совсем не поселились обезьяны

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    23 комментария

    Видеоролик с утверждением, что на деревьях около поселка Горьковское Выборгского района Ленобласти поселились обезьяны, появился во вторник, 18 июля, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Публикация подписана такими словами: «В лесу у посёлка Горьковское Выборгского района ЛО поселились обезьяны». Сейчас ролик распространяется в социальных сетях. На момент выхода новости пользователи «ВКонтакте» переслали видео уже более 1 000 раз.

    «Фонтанка» поговорила с автором поста. Оказалось, что никаких обезьян в лесах Ленинградской области и не было, а видео было получено из Индии от друга.

    На вопрос об упоминании поселка Горьковское Выборгского района журналисту «Фонтанки» ответили: «Место похожее, я не знаю».

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    Ленинградская область
    ЛАЙК1
    СМЕХ33
    УДИВЛЕНИЕ3
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    Комментарии 23

    Гость18 Июл 2023 в 15:22
    Ну как бы природа не похожа на индийскую (не джунгли), даже на Сочи не похожа, где ближе к Индии, а обезьяны и у нас вполне могли появиться. Некоторые держат обезьян дома, и те могли сбежать, или их вообще могли выпустить если они надоели. Да и из зоопарковда цирков тоже могут сбежать. И даже при транспортировке.
    Хуже если акулы в Финском начнут появляться, да львы с тиграми в лесах.
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 14:58
    Зато они поселились в телевизоре :)
    +1−0
    Гость18 Июл 2023 в 14:45
    Зато они на рынке поселились...
    +1−0
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