В лесу Ленобласти совсем не поселились обезьяны

Видеоролик с утверждением, что на деревьях около поселка Горьковское Выборгского района Ленобласти поселились обезьяны, появился во вторник, 18 июля, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Публикация подписана такими словами: «В лесу у посёлка Горьковское Выборгского района ЛО поселились обезьяны». Сейчас ролик распространяется в социальных сетях. На момент выхода новости пользователи «ВКонтакте» переслали видео уже более 1 000 раз.
«Фонтанка» поговорила с автором поста. Оказалось, что никаких обезьян в лесах Ленинградской области и не было, а видео было получено из Индии от друга.
На вопрос об упоминании поселка Горьковское Выборгского района журналисту «Фонтанки» ответили: «Место похожее, я не знаю».