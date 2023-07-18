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    Женщина въехала в толпу людей на Сахалине. Погибла четырехлетняя девочка

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    22 комментария

    В Южно-Сахалинске 49-летняя женщина въехала на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado в людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В итоге погиб ребенок четырех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

    Водитель выполняла поворот налево на перекрестке Мира–Сахалинская. В этот момент пешеходы переходили дорогу, соблюдая ПДД. Судя по опубликованным кадрам, женщина сбила троих людей и врезалась в встречную машину.

    Местные СМИ публикуют видео, предположительно, момента аварии.

    В больницу была доставлена девочка 2019 года рождения, которая скончалась в реанимации. Девушка 2005 года рождения и женщина 1983 года рождения получили телесные повреждения.

    На данный момент расследуются обстоятельства происшествия.

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    Комментарии 22

    Трассер18 Июл 2023 в 14:24
    Это - терракт. Только невидимый. Для тех, кто давно должен видеть.
    +0−0
    28030352918 Июл 2023 в 14:20
    К сожалению, без радикального и повсеместного ужесточения ответственности водителей подобные проблемы никак не искоренить.
    +1−0
    Гость18 Июл 2023 в 14:13
    Ну зачем на этих мафынках целых две педальки? Запутаться можно!
    +1−0
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