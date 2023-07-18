Женщина въехала в толпу людей на Сахалине. Погибла четырехлетняя девочка

В Южно-Сахалинске 49-летняя женщина въехала на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado в людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В итоге погиб ребенок четырех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.



Водитель выполняла поворот налево на перекрестке Мира–Сахалинская. В этот момент пешеходы переходили дорогу, соблюдая ПДД. Судя по опубликованным кадрам, женщина сбила троих людей и врезалась в встречную машину.



Местные СМИ публикуют видео, предположительно, момента аварии.